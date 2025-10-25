Трамп назвал антироссийские санкции США «очень сильными»
25 октября 202508:58
США ввели очень сильные санкции в отношении России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Белый дом.
«Мы ввели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции», - отметил политик.
По мнению Трампа, рестрикции будут иметь эффект.
Ранее Вашингтон ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и нескольких десятков их дочерних предприятий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
