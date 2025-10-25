Трамп назвал антироссийские санкции США «очень сильными»

Пострадавшим после прилета БПЛА в Красногорске выплатят до 500 тысяч рублей Прибывший в США спецпредставитель Дмитриев заявил о важности диалога Путин назначил выходца из «Росатома» главой нового управления Кремля ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани Премьеру триллера «Бурый медведь!!» в Японии отложили из-за реальных атак медведей