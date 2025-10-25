Трамп назвал антироссийские санкции США «очень сильными»

США ввели очень сильные санкции в отношении России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Белый дом.

Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом

«Мы ввели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции», - отметил политик.

По мнению Трампа, рестрикции будут иметь эффект.

Ранее Вашингтон ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и нескольких десятков их дочерних предприятий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАДональд Трамп

