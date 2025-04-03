Россияне променяют подорожавшие на 20% американские iPhone на дубайские
Эльдар Муртазин заявил НСН, что техника Apple в США подорожает минимум на 20%, что отпугнет покупателей, тогда как Денис Кусков убежден, что любители Apple как в США, так и в РФ останутся верны своему выбору.
В США покупатели, вероятно, будут отказываться от техники Apple из-за роста цен на нее в пользу китайских и корейских устройств, а в России прекратят покупать iPhone из США и сделают выбор в пользу импорта из Юго-Восточной Азии или Дубая. Об этом НСН заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Введённые главой США Дональдом Трампом торговые пошлины затронули ключевые страны сборки техники Apple — Вьетнам (46%), Индию (26%), а также Тайвань (32%), откуда Apple получает процессоры Apple Silicon. Компания столкнётся с ростом расходов на производство, которые могут переложить на конечных потребителей, пишет New York Times. Эксперты ждут подорожания от $20 до $50. Муртазин заявил, что цены на Apple вырастут и в РФ, и на сером рынке такого разброса цен уже не будет.
«Импортируемые в США товары, в том числе техника Apple, будут расти в стоимости. Рост составит 20% в зависимости от страны. Для Штатов это означает, что смартфон, который стоит сегодня $700 без учета налогов, будет стоить порядка $840. У нас из США единственные товары - это Apple, по параллельному импорту поступает примерно половина. Соответственно, при параллельном импорте цены могут вырасти. То есть разброс цен на сером рынке через три месяца будет меньше. Просто у нас прекратят покупать американские iPhone, MacBook и будут везти из других стран, где цены более-менее низкие, - например, из Юго-Восточной Азии, Дубая. Поэтому в США пользователи будут отказываться от дорогих устройств в пользу Android, но они тоже вырастут в цене, потому что местного производства там нет. Можно сказать, что введением пошлин на импорт США поднимают сбор налогов. Таким образом также обесценивается доллар, что они используют для борьбы с госдолгом», - уточнил он.
В свою очередь глава агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что рост цены на технику Apple не оттолкнет регулярных покупателей.
«Пока преждевременно расстраиваться. Сейчас много факторов, которые влияют на стоимость конечного продукта в России. С одной стороны, новое вхождение в пошлину должно скорректировать ценовые характеристики, но с другой стороны, на цену у нас сегодня больше влияет цепочка продаж по параллельному импорту. Каждое звено хочет получить какую-то свою выгоду, и ценовые характеристики заметно растут. Плюс, если украинский конфликт будет разрешен, и ушедшие из РФ компании, в том числе и Apple, придут работать в Россию, то будут прямые поставки, а это должно уменьшить цену. Владельцы продукции Apple являются яркими ее приверженцами, и увеличение цены на $20 или 2000 рублей никаким образом не повлияет на их выбор», - подытожил он в беседе с НСН.
Ранее директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев заявил НСН, что Трамп ввел слишком большие пошлины для иностранных автопроизводителей, что ставит под угрозу торговлю с США.
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