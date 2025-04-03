Россияне променяют подорожавшие на 20% американские iPhone на дубайские

В США покупатели, вероятно, будут отказываться от техники Apple из-за роста цен на нее в пользу китайских и корейских устройств, а в России прекратят покупать iPhone из США и сделают выбор в пользу импорта из Юго-Восточной Азии или Дубая. Об этом НСН заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Введённые главой США Дональдом Трампом торговые пошлины затронули ключевые страны сборки техники Apple — Вьетнам (46%), Индию (26%), а также Тайвань (32%), откуда Apple получает процессоры Apple Silicon. Компания столкнётся с ростом расходов на производство, которые могут переложить на конечных потребителей, пишет New York Times. Эксперты ждут подорожания от $20 до $50. Муртазин заявил, что цены на Apple вырастут и в РФ, и на сером рынке такого разброса цен уже не будет.