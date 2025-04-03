России не оказалось в списке пошлин Трампа

России нет в списке из 185 стран, в отношении которых американские власти ввели новые таможенные пошлины, следует из опубликованного Белым домом перечня.

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Во время выступления президент США Дональд Трамп заявил, что 2 апреля навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности. Глава государства представил таблицу с тарифами пошлин.

В список попали: Китай — 34%, Европейский союз — 20%, Вьетнам — 46%, Тайвань — 32%, Япония — 24%, Швейцария — 31%, Великобритания — 10%, Южная Африка — 30%, а также другие страны.

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ФОТО: AP / ТАСС
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