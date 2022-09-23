«Пираты» под российским флагом: Судовладельцы перестали обновлять флот на фоне санкций

По его словам, сейчас спрос на перевозки по ряду зарубежных направлений упал, при этом санкции затормозили и крупные российские проекты, которые используют водный грузовой транспорт.

«Есть тенденция, что спрос на перевозки упал, но упал он точечно, а где-то точечно появился. В связи с развитием и освоением Таймыра, проектом «Арктик СПГ», проектом «Северная звезда» очень много компаний зашло новых, завоз строительных материалов и так далее, это считается морская перевозка или смешанная. Были какие-то планы у известных компаний на бурение, на освоение территорий, но из-за санкций очень много точек пока заморозили. Возможно, это стратегия «Новатэка» и «Роснефти», очень много направлений перевозок в этом гому закрылись», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Макаров подчеркнул, что отсутствие своевременного обновления флота является серьезной проблемой для отрасли грузоперевозок, основные причины – неподъемные затраты для компаний и отсутствие господдержки.

«Большая проблема в том, что флота мало. Скажем, рядовые исполнители, у которых есть одно-два судна, они не в состоянии обновить свой флот для смешанных перевозок. Государство никакого влияния не имеет, еще 30 лет назад, когда новые суда строили, заказчиком являлось государство, а сейчас каждый сам за себя. Судна необходимо как-то приобрести, плюс найти команду, содержать ее, обучать постоянно», - сказал он.

На фоне всего происходящего тарифы на перевозки растут, в большей степени они привязаны к ценам на металл и дизельное топливо, отметил Макаров.