«Пираты» под российским флагом: Судовладельцы перестали обновлять флот на фоне санкций
Руководитель сервиса Fraht-info Logistics Дмитрий Макаров отметил, что отрасль морских грузоперевозок теряет ряд направлений и проектов из-за санкций, обновлять флот стало слишком дорого.
Отрасль морских грузоперевозок теряет ряд направлений и проектов из-за санкций, на фоне неопределенностей компаниям невыгодно покупать дорогие суда или обновлять старые, заявил руководитель сервиса Fraht-info Logistics Дмитрий Макаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что российские судовладельцы в 2022 году перестали обновлять флот. Так, российский бизнес перестал размещать заказы на торговый и пассажирский флот, рассказали «Ведомостям» представители лизинговых и судостроительных компаний. Макаров объяснил, что происходит в отрасли морских и речных грузоперевозок.
«Перевозка всегда начинается в акватории реки, судно классифицируется как речное или морское, либо смешанное, 95% участников – это индивидуальные предприниматели, не особо развитые компании. Самый молодой флот – это 30 лет: в свое время развалились судостроительные заводы. Многие не могут уходить в другую акваторию, поэтому испытывается дефицит в водном транспорте. Даже у серьезных компаний те же самые проблемы – невыгодно покупать дорогой флот, поддержки государства никакой нет. Кто-то по «пиратке» работает. По иностранным перевозкам стало очень проблематично под российским флагом: не во все порты, не во всех акваториях пропускают наши суда», - отметил Макаров.
По его словам, сейчас спрос на перевозки по ряду зарубежных направлений упал, при этом санкции затормозили и крупные российские проекты, которые используют водный грузовой транспорт.
«Есть тенденция, что спрос на перевозки упал, но упал он точечно, а где-то точечно появился. В связи с развитием и освоением Таймыра, проектом «Арктик СПГ», проектом «Северная звезда» очень много компаний зашло новых, завоз строительных материалов и так далее, это считается морская перевозка или смешанная. Были какие-то планы у известных компаний на бурение, на освоение территорий, но из-за санкций очень много точек пока заморозили. Возможно, это стратегия «Новатэка» и «Роснефти», очень много направлений перевозок в этом гому закрылись», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Макаров подчеркнул, что отсутствие своевременного обновления флота является серьезной проблемой для отрасли грузоперевозок, основные причины – неподъемные затраты для компаний и отсутствие господдержки.
«Большая проблема в том, что флота мало. Скажем, рядовые исполнители, у которых есть одно-два судна, они не в состоянии обновить свой флот для смешанных перевозок. Государство никакого влияния не имеет, еще 30 лет назад, когда новые суда строили, заказчиком являлось государство, а сейчас каждый сам за себя. Судна необходимо как-то приобрести, плюс найти команду, содержать ее, обучать постоянно», - сказал он.
На фоне всего происходящего тарифы на перевозки растут, в большей степени они привязаны к ценам на металл и дизельное топливо, отметил Макаров.
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«Тарифы немножко растут, но они не так сильно выросли по сравнению с прошлым, позапрошлым годом – процентов 10, не больше. Дальше все будет зависеть от прогнозов стоимости металла и стоимости дизельного топлива, это больше всего влияет на перевозку. С периодичностью три-пять лет необходимо менять корпус на корабле, это сейчас очень дорого. Если дизельное топливо будет в цене расти, никто бесплатно работать же не будет, надо содержать команду, само судно, прибыль какую-то извлекать», - добавил эксперт.
О том, с какими проблемами столкнулась отрасль автомобильных грузоперевозок «Радиоточке НСН» ранее рассказал президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
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