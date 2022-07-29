«Волна банкротств»: Грузоперевозки в России могут остановиться к Новому году

Собеседник говорит, что процесс параллельного импорта идет не так быстро. Автогрузоперевозки перестраиваются на внутренний рынок.

«Много перевозчиков, ушедших с европейского рынка по известным причинам, сейчас пытаются работать через Турцию, Казахстан, Китай. Часть компаний обратили внимание на внутренний рынок. Перестройка процессов идет, но быстро логистические цепочки не изменить. На внутреннем рынке тоже работы меньше стало и это влияет на весь спектр перевозок», - отметил Матягин.

Ранее Владимир Матягин в эфире НСН говорил, что если власти России запретят въезд фур ЕС на территорию государства и разрешат перегружать товар на границе, то цены на перевозки внутри страны сразу понизятся, а у перевозчиков появится работа.

