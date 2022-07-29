«Волна банкротств»: Грузоперевозки в России могут остановиться к Новому году
Крупные грузоперевозчики начали продавать автомобили, чтобы продержаться на плаву, сказал НСН президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Власти не афишируют проблему банкротств в сфере автомобильных грузоперевозок на внутреннем рынке. Падение доходов у компаний уже оценивается в 16-20%. Если рухнет транспортный сектор, то это повлияет на всю экономику, а россияне уже к новому году могут остаться без тех или иных товаров, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Проблема банкротства особо не афишируется. Знаю, что крупные компании начали продавать подвижной состав, чтобы была возможность продержаться какое-то время. Это не хорошая тенденция. Небольшим компаниям, которые имеют 5-10 машин, еще сложнее. С Минтранса никто не спрашивает за состояние сектора. Мы просим убрать систему «Платон», нам говорят, что эти деньги дорожников. Мы предлагаем ввести ограничения по транспортному налогу, нам снова говорят, что это деньги дорожников. Никакой поддержки со стороны правительства мы не видим. Мишустин заявил, что они видят рост в секторе автогрузоперевозок. Я был удивлен, а потом понял, что, видимо, ему предоставили статистику в некоторых сегментах, к примеру, в сборных грузах, там есть рост и на этой статистике делались серьезные заявления. А контейнерные, тентовые, тяжеловесные и другие перевозки просели. Мы видим падение на 16-20% доходности у перевозчиков, а расходы у них выросли. Если рухнет транспортный сектор, то это повлияет на всю экономику. К новому году многие транспортные компании просто встанут из-за отсутствия ресурсов дальше продолжать свою деятельность. Это печально скажется на снабжении потребителя той или иной продукции. Лизинг-компании будут забирать транспорт из-за неоплаты кредитов», - сказал Матягин.
Собеседник говорит, что процесс параллельного импорта идет не так быстро. Автогрузоперевозки перестраиваются на внутренний рынок.
«Много перевозчиков, ушедших с европейского рынка по известным причинам, сейчас пытаются работать через Турцию, Казахстан, Китай. Часть компаний обратили внимание на внутренний рынок. Перестройка процессов идет, но быстро логистические цепочки не изменить. На внутреннем рынке тоже работы меньше стало и это влияет на весь спектр перевозок», - отметил Матягин.
Ранее Владимир Матягин в эфире НСН говорил, что если власти России запретят въезд фур ЕС на территорию государства и разрешат перегружать товар на границе, то цены на перевозки внутри страны сразу понизятся, а у перевозчиков появится работа.
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