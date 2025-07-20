Путин: Поддержка автопрома является обязанностью российских властей

Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин оценил Lada Aura во время визита на АвтоВАЗ

«Это наша обязанность», - сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область.

Путин также вспомнил, что в середине 1990-х годов в правительстве существовали мнения о том, что заниматься отечественным автопромом нецелесообразно, и лучше закупать автомобили за рубежом.

«Я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром. Начали делать это поэтапно», - рассказал Путин.

На первом этапе, как сообщил президент, Россия организовала совместное производство с западными партнерами и разрешила им осуществлять сборку автомобилей на своей территории.

Второй этап, по словам Путина, начался в 2010 году, когда были усилены требования к объему локализации производства на территории России. А начиная с 2016 года были введены еще более жесткие условия, касающиеся высокой степени локализации ключевых компонентов, включая двигатели, трансмиссии, кузова и их покраску, отметил президент.

В конце января 2025 года Путин высоко оценил автомобиль Lada Aura во время визита на завод АвтоВАЗа в Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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