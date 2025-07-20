Путин: Поддержка автопрома является обязанностью российских властей
Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Это наша обязанность», - сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область.
Путин также вспомнил, что в середине 1990-х годов в правительстве существовали мнения о том, что заниматься отечественным автопромом нецелесообразно, и лучше закупать автомобили за рубежом.
«Я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром. Начали делать это поэтапно», - рассказал Путин.
На первом этапе, как сообщил президент, Россия организовала совместное производство с западными партнерами и разрешила им осуществлять сборку автомобилей на своей территории.
Второй этап, по словам Путина, начался в 2010 году, когда были усилены требования к объему локализации производства на территории России. А начиная с 2016 года были введены еще более жесткие условия, касающиеся высокой степени локализации ключевых компонентов, включая двигатели, трансмиссии, кузова и их покраску, отметил президент.
В конце января 2025 года Путин высоко оценил автомобиль Lada Aura во время визита на завод АвтоВАЗа в Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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