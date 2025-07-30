«Перевозчики в 2023 году набрали эти китайские машины, повелись на обертку. Потом выяснилось, что силовые агрегаты у них слабые и так далее. Определенные запчасти не достать, жалобы на китайскую продукцию начали поступать все-таки. Поэтому многие поняли, что лучше купить «европейца» в два раза дороже, так как китайская машина будет простаивать три-четыре месяца. Качество китайской продукции пока не вышло на уровень тех же Volvo», - отметил он.

По словам Матягина, запрет на продажу ряда китайских грузовиков не ударит по рынку перевозок.

«Китайских грузовиков в целом не так много, новые машины брали в лизинг пачками, теперь уже нет. На первом месте по количеству автомобилей все-таки наши КАМАЗы, европейский транспорт в большом количестве тоже используется. Средний возраст автомобиля у нас 22-23 года. Эта старая техника до сих пор используется. У нас сейчас много нашей продукции, белорусы выпускают МАЗы. Поэтому Китай идет на спад в этом вопросе. Рынок не очень почувствует, что этих машин не будет. Самое главное, чтобы не поступил запрет на эксплуатацию тех автомобилей, которые уже используются. Это ударит по предпринимателям, кто-то должен будет компенсировать», - пояснил собеседник НСН.

Ранее КАМАЗ объявил о введении четырехдневной рабочей недели с 1 августа, заявив о сокращении рынка крупнотоннажных грузовиков на 60% из-за «недальновидной политики импортеров, которые ввезли в прошлом году избыточное количество техники», а теперь сами не могут распродать 30 тысяч грузовиков.

Автопроизводители Китая как минимум с 2019 года использовали «серую» схему продаж автомобилей за рубеж, сообщает Reuters. По данным агентства, это было необходимо, чтобы улучшить показатели экспорта. Автомобили без пробега экспортировались в качестве б/у в Россию, страны Центральной Азии и Ближнего Востока, что позволяло китайским автопроизводителям показывать рост продаж и избавляться от машин, которые было бы сложно продать на внутреннем рынке, передает «Радиоточка НСН».

