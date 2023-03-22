Оригинал дороже: Китайские и турецкие аналоги запчастей для авто стали дешеветь

В ремонте и обслуживании стали дороже марки Range Rover, Volvo, Mitsubishi, Mazda и Lexus, сказал НСН Александр Казаченко.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в эфире НСН заявил, что оригинальные запчасти для автомобилей цены растут, а на их аналоги из Китая и Турции наоборот снижаются.

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За прошедший год (данные — март к марту) средняя стоимость запчастей увеличилась на 19,5 процентов, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков. Наиболее заметный рост показали запчасти на иномарки. Так, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan выросла на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi — на 67%, фара для Hyundai — на 47%. Казаченко отметил, что китайские и турецкие аналоги запчастей стали дешеветь.

«Рост цен есть, а причина в логистике. Потому цены на оригинальные запчасти увеличились, импортеры ушли, «железа» в магазинах нет. При этом на неоригинальные запчасти есть даже снижение цен. Они идут из Китая, Турции. Однако увеличились сроки поставок. Если раньше дней за 11-12 приходили вагоны из Владивостока, то сейчас до 17 дней. Это влияет на сроки ремонта. Мы предлагали увеличить срок ремонта с 30 до 60 дней, но ответа из правительства нет», - сказал Казаченко.
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Собеседник НСН отметил, что с проблемами столкнулись владельцы Renault Arkana.

«Машина собиралась только для российского рынка, и запчастей нет совсем. Подорожали запчасти и для Renault Logan 2. Фары до начала СВО стоили от 7,8 тысяч рублей, а теперь – от 31 тысячи. В ремонте и обслуживании стали дороже марки Range Rover, Volvo, Mitsubishi, Mazda и Lexus», - резюмировал Казаченко.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в разговоре с НСН заявил, что проблемы с русификацией не отразятся на продажах «Москвича».

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ФОТО: РИа Новости / Наталья Горшкова
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