«Не смертельно!»: Рост госдолга не доведет Францию до банкротства

Юрий Рубинский в беседе с НСН заявил, что во Франции есть инфляция, но она далеко не катастрофическая.

Ожидать национального банкротства Франции из-за растущего госдолга не стоит, заявил НСН эксперт по Франции Юрий Рубинский.

Накануне премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил о стремительно растущей финансовой задолженности, которая перешла критическую черту.

«Ожидать национального банкротства Франции не стоит. Этого не будет. Французы найдут выход из положения. Инфляция в стране есть, но она не скачущая и далеко не катастрофическая. Где-то в пределах 4%, что не смертельно. В ЕС есть другие страны, где проблем гораздо больше, например, Греция, Италия, Испания и Португалия. Греция в свое время была на грани банкротства, но и ей удалось, в конечном итоге, найти выход из положения. Я думаю, что во Франции тем более найдут», - считает Рубинский.

По словам премьер-министра Франции, государственные расходы в стране всё чаще покрываются не из доходов бюджета, а за счёт всё новых заимствований. Причём речь уже не идёт о вложениях в развитие, — страна берёт кредиты, чтобы оплачивать ежедневные расходы. Сегодня государственный долг Пятой республики достиг исторического максимума — 3,4 трлн евро. И эта цифра продолжает стремительно расти.

Ранее агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Франции на негативный, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Ирина Калашникова
