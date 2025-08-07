В Новосибирской области предотвратили убийство российского военного с помощью ядов

Планировавшееся спецслужбами Украины убийство российского военнослужащего с помощью токсичных химических веществ предотвратили в Новосибирской области. Об этом сообщили в ФСБ.

Ведомство пресекло подготовку преступления совместно со Следственным комитетом РФ. К инциденту причастны двое россиян.

«Задержаны два несовершеннолетних гражданина... которые получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами... и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления», - указали в спецслужбе.

Яды могли вызвать острую сердечную недостаточность и летальный исход.

По данным ФСБ, фигуранты получили заказ на совершение преступления от спецслужб Украины в интернете на одном из ресурсов по «быстрому заработку». Деятельность злоумышленников координировали с украинской территории через мессенджер Telegram.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на генерального директора оборонно-промышленного предприятия в Белгороде, пишет Ura.ru.

