В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку

Автомобиль каршеринга врезался в автобусную остановку на проспекте Ленина в городе Красное Село, есть жертвы. Об этом сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 7 августа около 05:33. По данным полиции, 35-летний мужчина за рулем каршерингового «Киа Рио» не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. В момент ЧП на ней находились две женщины.

«После аварии водитель сбежал, бросив автомобиль. Он был задержан по горячим следам... и доставлен в отдел полиции для разбирательства», - отметили в ГУМВД.

Ведомство сообщило, что находившиеся на остановке женщины погибли на месте. Позже полиция уточнила, что одна из пострадавших выжила, но ее состояние крайне тяжелое.

Ранее в Москве автомобиль каршеринга Chery столкнулся с мотоциклом Suzuki, в результате скончался байкер, пишет Ura.ru. По данным СМИ, погибший - известный фотограф Рафаэль Юсипов, который работал с российскими артистами.

