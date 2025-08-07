В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку
Автомобиль каршеринга врезался в автобусную остановку на проспекте Ленина в городе Красное Село, есть жертвы. Об этом сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 7 августа около 05:33. По данным полиции, 35-летний мужчина за рулем каршерингового «Киа Рио» не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. В момент ЧП на ней находились две женщины.
«После аварии водитель сбежал, бросив автомобиль. Он был задержан по горячим следам... и доставлен в отдел полиции для разбирательства», - отметили в ГУМВД.
Ведомство сообщило, что находившиеся на остановке женщины погибли на месте. Позже полиция уточнила, что одна из пострадавших выжила, но ее состояние крайне тяжелое.
Ранее в Москве автомобиль каршеринга Chery столкнулся с мотоциклом Suzuki, в результате скончался байкер, пишет Ura.ru. По данным СМИ, погибший - известный фотограф Рафаэль Юсипов, который работал с российскими артистами.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru