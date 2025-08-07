Над территорией Россией уничтожили и перехватили 82 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 82 беспилотника ВСУ в течение ночи. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа... уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечает ведомство.
Военные ликвидировали 31 БПЛА над акваторией Азовского моря, 11 – над Крымом, 10 – над Ростовской областью, девять – над Краснодарским краем, восемь – над водами Черного моря. Еще семь дронов уничтожили в Волгоградской области, четыре – в Белгородской, по одному – в Курской и Орловской областях.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали север Ростовской области, удар отразили в Чертковском и Миллеровском районах. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
