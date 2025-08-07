Губернатор: В Смоленской области уничтожили четыре БПЛА

Четыре украинских беспилотника нейтрализовали в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны... подавлено четыре беспилотника», - написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, при падении обломков БПЛА никто не пострадал. На местах ЧП работают специалисты экстренных и оперативных служб.

Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали над территорией России 82 дрона ВСУ, напоминает Ura.ru.

