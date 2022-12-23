РСА: Запчасти для автомобилей в России подорожали в среднем на 27,7%

Отмечается, что стоимость некоторых деталей только с октября по декабрь 2022 года увеличилась в три раза. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, фары на Nissan и Mitsubishi в среднем подорожали в два раза. Уфимцев подчеркнул, что российский рынок на сегодняшний день находится фактически на уровне цен на запчасти, которые сложились в апреле–июне после введения экономических санкций.

Ранее директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал на пресс-конференции в НСН про «лобовые стекла по миллиону», которые стали мемами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

