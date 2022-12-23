РСА: Запчасти для автомобилей в России подорожали в среднем на 27,7%
Автомобильные запчасти в марте–декабре этого года подорожали на 27,7%. Об этом сообщил портал Autonews со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
Отмечается, что стоимость некоторых деталей только с октября по декабрь 2022 года увеличилась в три раза. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, фары на Nissan и Mitsubishi в среднем подорожали в два раза. Уфимцев подчеркнул, что российский рынок на сегодняшний день находится фактически на уровне цен на запчасти, которые сложились в апреле–июне после введения экономических санкций.
Ранее директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал на пресс-конференции в НСН про «лобовые стекла по миллиону», которые стали мемами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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