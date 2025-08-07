СМИ: Администрация Трампа закроет две миссии NASA

Администрация президента США Дональда Трампа закроет две миссии NASA, которые отвечают за мониторинг выбросов парниковых газов. Об этом сообщил телеканал Newsmax со ссылкой на космическое агентство.

По данным СМИ, ведомство направило соответствующее заявление по электронной почте.

«NASA сообщило, что миссии "вышли за рамки своей основной задачи" и прекращаются "в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами"», - указывает канал.

Newsmax отмечает, что в бюджетном запросе Трампа на следующий финансовый год не предусмотрены средства для орбитальных углеродных обсерваторий, способных отслеживать выбросы, поглощение углекислого газа и состояние сельхозкультур.

Между тем стало известно, что NASA планирует ускорить строительство ядерного реактора на Луне и запустить его к 2030 году, пишет Ura.ru.

