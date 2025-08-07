Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор не стал раскрывать дату создания и регистрации радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством», - указали в федеральной службе.

Ведомство сослалось на постановление правительства России № 1800 от 20.10.2021.

УВБ-76 («Жужжалка») - военная радиостанция, которая транслирует в основном короткий жужжащий сигнал. Предположительно, она была создана в 1970-е годы.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение «НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726», пишет Ura.ru.

