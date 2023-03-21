«Не глобальный косяк»: Спрос на «Москвичи» не упадет из-за проблем с русификацией

Владельцев новых «Москвичей» пригласили в сервис для обновления электронного софта из-за выявленной некорректности русификации, пишет портал Drom. Ru. Некоторые СМИ написали об этом как об отзывной компании, на что сам «Москвич» отреагировал опровержением. По информации СМИ, со старта продаж россияне купили всего 86 «Москвичей». Удалов считает, что проблема возникла из-за быстрого запуска производства.

«Это не критическая неисправность. Достаточно быстро запустили производство, поэтому не начинают с больших объемов, чтобы проявившиеся проблемы решать с небольшим количеством автовладельцев. Проблемы с русификацией - рядовая история. Бывает, что даже в машинах, которые выпускаются годами, выявляются проблемы», - сказал Удалов.

Собеседник НСН допустил, что и в будущем у «Москвича» могут выявляться проблемы.

«Такое может быть, но, у нас давно существует порядок отзыва автомобиля, бесплатного сервиса. Если это не суперглобальный косяк, то он особенно не повлияет на спрос. Нужно больше времени, чтобы оценить ситуацию», - резюмировал Удалов.

Ранее руководитель продаж сети шинных центров «Колесо.ру» Игорь Ларкин сказал НСН, что на место ушедших из России иностранных производителей шин пришли китайские и корейские бренды, ничем не уступающие по качеству, подтянулись и отечественные компании.

