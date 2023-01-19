«Проблема нарастает»: Автобусные парки испытывают недостаток запчастей

Эксперт ассоциации транспортных инженеров, директор по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин в разговоре с НСН отметил, что проблемы в сфере пассажирских перевозок будет нарастать.

«Проблема существует и будет нарастать. Автобусные парки стареют, есть проблемы с запчастями, но насколько это критично не могу сказать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. В Оренбургской области, Башкортостане частники на «Ларгусах» выдавили полностью автобусных перевозчиков. Политическими мерами проблему не решить, нужны экономические меры по привлекательности, стимулированию перевозок, чтобы было выгодно работать», - отметил Валдин.

Ранее председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов и экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявили в беседе с НСН, что цены на услуги такси в 2023 году могут подорожать больше чем на 20 процентов.

