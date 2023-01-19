«Проблема нарастает»: Автобусные парки испытывают недостаток запчастей
Проблему с износом автобусов можно решить стимулированием рынка пассажирских перевозок, сказали НСН опрошенные эксперты.
Решение запретить выпускать на линию неисправные автобусы приведет к тому, что некому будет перевозить людей, заявил глава комитета по таксомоторным перевозкам Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко в беседе с НСН.
В Ярославле сотрудники ГИБДД выявили 10 разваливающихся автобусов за один день, всего успели проверить 53 транспортных средства. В результате были возбуждены административные дела за выпуск на линию неисправных автобусов. Коношенко считает, что проблема заключается в нехватке автобусов.
«Самое простое решение – запретить выход на линию, но тогда вообще некому будет возить людей. Поэтому гайки надо закручивать постепенно. К вопросу нужно подходит с умом, посмотреть, что привело к поломкам? Проблемы возникают из-за отсутствия контроля, недостатка автобусов. Ежедневный предрейсовый техосмотр должен проводиться по закону», - сказал Коношенко.
Эксперт ассоциации транспортных инженеров, директор по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин в разговоре с НСН отметил, что проблемы в сфере пассажирских перевозок будет нарастать.
«Проблема существует и будет нарастать. Автобусные парки стареют, есть проблемы с запчастями, но насколько это критично не могу сказать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. В Оренбургской области, Башкортостане частники на «Ларгусах» выдавили полностью автобусных перевозчиков. Политическими мерами проблему не решить, нужны экономические меры по привлекательности, стимулированию перевозок, чтобы было выгодно работать», - отметил Валдин.
Ранее председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов и экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявили в беседе с НСН, что цены на услуги такси в 2023 году могут подорожать больше чем на 20 процентов.
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