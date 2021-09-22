Один негатив. Рестораторы рассчитывают на отказ властей от возвращения QR-кодов
Бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова заявила, что летний «эксперимент над отраслью» был неэффективен и несправедлив.
Введение QR-кодов показало свою неэффективность еще летом, рестораторы надеются на отказ от этой меры в борьбе с новым подъемом заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» омбудсмен по делам малого бизнеса, ресторатор Анастасия Татулова.
Ранее источники СМИ сообщили, что власти Москвы пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице, однако в случае дальнейшего роста не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах.
«К такому развитию событий невозможно подготовиться. Это эксперимент над отраслью, который доказал свою неэффективность. Такие меры должны вводиться массово и комплексно. В Италии и во Франции аналогичная система допуска работает в целом: человек не может попасть без кода ни в государственные учреждения, ни в общественные места. Власть на эту достаточно конфликтную тему ведет диалог. В Москве же это было сделано через одну-единственную отрасль, которая в итоге потеряла сложно посчитать, сколько денег и сотрудников, которые взяли на себя весь негатив и не пускали кого-то без кодов в рестораны. Это просто не по-человечески, и я надеюсь, что второго такого эксперимента над отраслью не будет. Государству и городской власти надо начинать с городских объектов, а не с предпринимательских и частных», - объяснила предприниматель.
По мнению бизнес-омбудсмена, столичной мэрии следует сделать выводы из неудачного эксперимента с QR-кодами и не повторять ошибок предыдущих этапов пандемии.
«Летом был компромисс с летними верандами, но это же совершенно несправедливое решение по отношению к тем ресторанам, у которых нет этих веранд. Это разрешение коснулось лишь трех тысяч предприятий из 18 тысяч. Я очень надеюсь, что будут учтены ошибки и итоги экспериментов предыдущих волн заболеваемости», - заключила Татулова.
Ранее в среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил 19 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в России.
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