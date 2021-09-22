СМИ: власти Москвы не исключили возврат системы QR-кодов

Московские власти пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства добавил, что при этом в столичном правительстве принять решение о возврате системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также об обязательной «удалёнке» для не менее 30% сотрудников компаний.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве, по отношению к прошлой неделе, составил 24%, также выросла госпитализация - на 15%.

