СМИ: власти Москвы не исключили возврат системы QR-кодов
Московские власти пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства добавил, что при этом в столичном правительстве принять решение о возврате системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также об обязательной «удалёнке» для не менее 30% сотрудников компаний.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве, по отношению к прошлой неделе, составил 24%, также выросла госпитализация - на 15%.
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