В России выявили 19 706 случаев коронавируса за 24 часа
В России подтвердили 19 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в РФ выявили 19 179 случаев заболевания, напоминает RT.
Всего с начала пандемии в стране подтвердили 7 333 557 случаев COVID-19. Лидерами по числу заболевших остаются Москва (1991), Санкт-Петербург (1521) и Подмосковье (986).
При этом за сутки от коронавируса вылечились 16 102 пациентов, общее число выздоровевших достигло 6 542 213.
Кроме того, оперштаб сообщает о 817 летальных исходах за последние 24 часа. С начала пандемии COVID-19 от инфекции скончались 200 625 россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- В России выявили 19 706 случаев коронавируса за 24 часа
- Украина провела военные учения у границ Крыма
- В турецкой Анталье с начала лета отдохнули почти два миллиона россиян
- Кабмин направит почти 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам
- В Красноярском крае студент готовился к убийству однокурсников
- СМИ сообщили о покушении на советника Зеленского
- В Крыму 58 человек задержали из-за конфликта на АЗС
- На Украине пообещали школам миллион за сто процентов привитых сотрудников
- Мордашов возглавил список миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes
- В Москве проведут перепроверку результатов электронного голосования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru