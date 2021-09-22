В России выявили 19 706 случаев коронавируса за 24 часа

В России подтвердили 19 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в РФ выявили 19 179 случаев заболевания, напоминает RT.

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 7 333 557 случаев COVID-19. Лидерами по числу заболевших остаются Москва (1991), Санкт-Петербург (1521) и Подмосковье (986).

При этом за сутки от коронавируса вылечились 16 102 пациентов, общее число выздоровевших достигло 6 542 213.

Кроме того, оперштаб сообщает о 817 летальных исходах за последние 24 часа. С начала пандемии COVID-19 от инфекции скончались 200 625 россиян.

