Европейские страны, которые сохранили бизнес в России, не хотят допустить конфискации российских активов, потому что боятся последствий, рассказал кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган в беседе с НСН.

ЕС давит на Бельгию и на находящуюся там площадку Euroclear, требуя разрешения на использование активов РФ для помощи Украине, сообщает Financial Times. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что речь идет о $300 миллиардах. Коган усомнился в том, что такую сумму попробуют украсть.