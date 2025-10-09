Никаких «цап-царап»: Экономист усомнился, что ЕС решится конфисковать активы РФ
Европейские чиновники откроют «ящик Пандоры», если попытаются забрать деньги России, заявил НСН Евгений Коган.
Европейские страны, которые сохранили бизнес в России, не хотят допустить конфискации российских активов, потому что боятся последствий, рассказал кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган в беседе с НСН.
ЕС давит на Бельгию и на находящуюся там площадку Euroclear, требуя разрешения на использование активов РФ для помощи Украине, сообщает Financial Times. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что речь идет о $300 миллиардах. Коган усомнился в том, что такую сумму попробуют украсть.
«Очень многие страны против этой меры. Это те, у кого остался бизнес в России. “Ашан” никуда не уходил, а это Франция. Если заберут что-то у нас, то компания станет российской. Также больше 200 немецких фирм работают в РФ. Это большие деньги, которые сопоставимы с замороженными деньгами. Бельгия тоже не зря не хочет. Она понимает, что останется крайней в этой ситуации. К тому же, какой правовой статус у Еврокомиссии? Euroclear требует простой вещи: принесите решение суда, если хотите что-то "цап-царап". Это только желание бюрократов. Они не могут просто забрать, потому что хотят. Вся система международного права восстанет против этого, потому что открывается огромный "ящик Пандоры". Если пойдет такая пьянка, то уже никто не остановится. Все захотят укусить друг друга больнее. Бельгийцы понимают последствия, что после А бывает Б и В, поэтому и медлят. В ином случае им придется готовиться к неприятностям и дороге в никуда», — указал он.
Ранее экономист Александр Разуваев объяснил НСН, как отреагирует Россия, если Европа конфискует ее замороженные активы.
