Центробанк допустит банки к работе с криптовалютами
Российские банки планируют допустить к работе с криптовалютами. Об этом заявил первый зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин.
Выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, он отметил, что финансовых организаций будут установлены достаточно жёсткие требования и ограничения по капиталу.
«И жёсткие нормативы по резервированию для того, чтобы это не превращалась фактически в превалирующий вид деятельности», - заключил Чистюхин.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует инвестировать в криптовалюту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
