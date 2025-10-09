Центробанк допустит банки к работе с криптовалютами

Выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, он отметил, что финансовых организаций будут установлены достаточно жёсткие требования и ограничения по капиталу.

«И жёсткие нормативы по резервированию для того, чтобы это не превращалась фактически в превалирующий вид деятельности», - заключил Чистюхин.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует инвестировать в криптовалюту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».