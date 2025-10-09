Путин: РФ сделает все необходимое по компенсациям из-за крушения самолета AZAL
В связи с крушением самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) Россия сделает всё, что требуется в таких трагических случаях по выплатам компенсаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе он ещё раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших и пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.
Также глава российского государства отметил, что Москва оказывает всяческое содействие следствию. Он добавив, что для того, чтобы окончательно поставить точку в ситуации с крушением, необходимо время.
Ранее Путин заявил, что в день крушения самолёта AZAL российские ПВО «вели» украинские беспилотника, и выпущенные по ним ракеты взорвались в нескольких метрах от воздушного судна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
