Волынец объяснила свой уход с поста детского омбудсмена
Ирина Волынец заявила НСН, что у нее появился огромный объем работы, который выходит за рамки Республики Татарстан.
Экс-омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призналась НСН, что покинула должность регионального омбудсмена, так как хочет «двигаться дальше».
Ранее стало известно, что Ирина Волынец покинет пост детского омбудсмена Татарстана. СМИ пишут, что контракт с Волынец на новый срок не был согласован уполномоченной по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Уполномоченным по правам ребенка в Татарстане назначена Светлана Захарова. Волынец рассказал подробности своего неназначения.
«У меня закончился срок службы, пятилетний контракт истек, мои полномочия прекратились. Я продолжаю оставаться председателем Национального родительского комитета, работаю в той же сфере, защищаю семьи с детьми. Нужно двигаться дальше, есть огромный объем работы, который выходит за рамки Республики Татарстан. Я приобрела ценный опыт, хочу использовать его дальше. У меня план продолжать работу в рамках нашего комитета. Мы с Львовой-Беловой взаимодействовали на протяжении всего периода. У нас с ней хорошие рабочие отношения», - отметила она.
Волынец также оценила результаты своей пятилетней работы.
«Мне предложили внести свою лепту в Татарстане, я это предложение приняла, в Национальном комитете я работала и до этого. Пять лет – это значительный срок. У нас получились прекрасные результаты, более 20 проектов я инициировала, они все развиваются: «Заступник», «Добрый футбол» и многое другое. Мне вручил благодарность Раис Республики Татарстан. Всему свое время», - заключила собеседница НСН.
Уполномоченным по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец стала 24 сентября 2020 года. Депутаты Госсовета Татарстана тогда были удивлены такой кандидатурой, так как Волынец прославилась критикой обязательного изучения татарского языка в школах. На заседании парламента будущему омбудсмену также припомнили участие в телешоу «Империя страсти».
За пять работы Волынец стала настоящим медийным омбудсменом, реагировала не только на региональные проблемы, всегда была в «повестке», пыталась запретить квадроберов, сериал «Слово пацана» и многое другое.
