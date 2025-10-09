«У меня закончился срок службы, пятилетний контракт истек, мои полномочия прекратились. Я продолжаю оставаться председателем Национального родительского комитета, работаю в той же сфере, защищаю семьи с детьми. Нужно двигаться дальше, есть огромный объем работы, который выходит за рамки Республики Татарстан. Я приобрела ценный опыт, хочу использовать его дальше. У меня план продолжать работу в рамках нашего комитета. Мы с Львовой-Беловой взаимодействовали на протяжении всего периода. У нас с ней хорошие рабочие отношения», - отметила она.

Волынец также оценила результаты своей пятилетней работы.

«Мне предложили внести свою лепту в Татарстане, я это предложение приняла, в Национальном комитете я работала и до этого. Пять лет – это значительный срок. У нас получились прекрасные результаты, более 20 проектов я инициировала, они все развиваются: «Заступник», «Добрый футбол» и многое другое. Мне вручил благодарность Раис Республики Татарстан. Всему свое время», - заключила собеседница НСН.

Уполномоченным по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец стала 24 сентября 2020 года. Депутаты Госсовета Татарстана тогда были удивлены такой кандидатурой, так как Волынец прославилась критикой обязательного изучения татарского языка в школах. На заседании парламента будущему омбудсмену также припомнили участие в телешоу «Империя страсти».

За пять работы Волынец стала настоящим медийным омбудсменом, реагировала не только на региональные проблемы, всегда была в «повестке», пыталась запретить квадроберов, сериал «Слово пацана» и многое другое.

