«Эта мера ударит и по маркетплейсам, и по покупателям, потому что покупатели потеряют скидки, а маркетплейсы – часть прибыли. Самая большая скидка сейчас предоставляется при оплате через кошелек, это образная карта, есть, например, у Ozon и Wildberries. В среднем скидка составляет 5%. Каждый второй покупатель использует этот способ оплаты, это видимая скидка. Если покупаешь товар и оплачиваешь обычной картой, это другая цена. Я думаю, что этот запрет продвигают обычные банки, они теряют клиентов, тратят больше средств на привлечение клиентов. Конкуренция становится жестче», - рассказал он.

Сенатор Олег Голов ранее предложил запретить открывать склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

