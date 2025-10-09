Маркетплейсам запретят скидки за оплату через кошелек из-за жалоб банков

Алексей Кременсков заявил НСН, что каждый второй покупатель использует кошелек маркетплейса для оплаты, так как скидка в среднем составляет 5%. 

Проект о запрете дополнительных скидок на маркетплейсах продвигают банки, которые не хотят конкурировать с «кошельками», заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Совфед рекомендовал правительству РФ внести поправки в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Среди предлагаемых мер — запрет на предоставление скидок покупателям при оплате товара через собственные карты или электронные кошельки маркетплейсов, пишут «Ведомости». Кременсков рассказал, к чему это приведет.

ФАС разработает к 2028 году антимонопольное регулирование маркетплейсов

«Эта мера ударит и по маркетплейсам, и по покупателям, потому что покупатели потеряют скидки, а маркетплейсы – часть прибыли. Самая большая скидка сейчас предоставляется при оплате через кошелек, это образная карта, есть, например, у Ozon и Wildberries. В среднем скидка составляет 5%. Каждый второй покупатель использует этот способ оплаты, это видимая скидка. Если покупаешь товар и оплачиваешь обычной картой, это другая цена. Я думаю, что этот запрет продвигают обычные банки, они теряют клиентов, тратят больше средств на привлечение клиентов. Конкуренция становится жестче», - рассказал он.

Сенатор Олег Голов ранее предложил запретить открывать склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

