Умер автор хита «Молодая» Ефрем Амирамов
9 октября 202516:22
Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет. Как пишет RT, об этом заявила пиар-менеджер Виктория Воропай.
Причину смерти она не уточнила, отметив, что ещё не видела медицинского заключения.
Известно, что автор и исполнитель хита «Молодая» тяжело болел. По данным СМИ, Амирамов умер в одной из больниц города Нальчика.
Ранее на 74-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ, советский, российский оперный певец Сергей Алексашкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
