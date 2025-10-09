Умер автор хита «Молодая» Ефрем Амирамов

Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет. Как пишет RT, об этом заявила пиар-менеджер Виктория Воропай.

Умер исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Причину смерти она не уточнила, отметив, что ещё не видела медицинского заключения.

Известно, что автор и исполнитель хита «Молодая» тяжело болел. По данным СМИ, Амирамов умер в одной из больниц города Нальчика.

Ранее на 74-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ, советский, российский оперный певец Сергей Алексашкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Кадр из клипа на песню Ефрема Амирамова "Молодая"
