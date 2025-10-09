Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС

Также в документе говорится о необходимости причислить Россию к странам, «финансирующим терроризм», и использовать все её замороженные активы для кредита Украине.

Кроме того, евродепутаты призвали «унифицировать» антироссийские санкции, введя аналогичные рестрикции против Белорусии, Ирана и КНДР.

Резолюции Европарламента - это рекомендации, которые не обязательны к исполнению.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что планы Еврокомиссии выделить Украине так называемый «репарационный заем» за счёт замороженных российских активов является попыткой незаконного присвоения собственности России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

