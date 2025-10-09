Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС
Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к странам Евросоюза сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Об этом сообщает RT.
Также в документе говорится о необходимости причислить Россию к странам, «финансирующим терроризм», и использовать все её замороженные активы для кредита Украине.
Кроме того, евродепутаты призвали «унифицировать» антироссийские санкции, введя аналогичные рестрикции против Белорусии, Ирана и КНДР.
Резолюции Европарламента - это рекомендации, которые не обязательны к исполнению.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что планы Еврокомиссии выделить Украине так называемый «репарационный заем» за счёт замороженных российских активов является попыткой незаконного присвоения собственности России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог объяснил, как бороться с излишней эмоциональностью
- Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС
- Туроператоры раскрыли, как подорожал новогодний отдых в России
- Маркетплейсам запретят скидки за оплату через кошелек из-за жалоб банков
- Путин: РФ сделает все необходимое по компенсациям из-за крушения самолета AZAL
- Путин назвал причины авиакатастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний»
- Автоэксперта удивил слух о продаже «Нивы» в Европе
- Правительство отказалось досрочно завершать эксперимент по самозанятым
- Вернутся в «серую зону»: Самозанятые начнут скрывать доходы при ужесточении условий
- К бесплатному обмену детскими вещами призвали подключить маркетплейсы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru