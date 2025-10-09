«Нива» пользовалась популярностью в горных районах Европы, но сегодня ей уже мало интересуются, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Чехия официально возобновила продажи LADA Niva после 2022 года. Базовая комплектация внедорожника «Niva Legend» обойдется почти в 1,7 миллиона рублей, а самая дорогая — «Niva Travel» — доступна за 2 миллиона рублей, что дороже, чем в России, сообщил Telegram-канал SHOT. Хайцеэр не поверил в эту информацию.