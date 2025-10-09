Автоэксперта удивил слух о продаже «Нивы» в Европе
Продажи «Нивы» в Евросоюзе уже не те, что раньше, в том числе из-за санкций, заявил НСН Ян Хайцеэр.
«Нива» пользовалась популярностью в горных районах Европы, но сегодня ей уже мало интересуются, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Чехия официально возобновила продажи LADA Niva после 2022 года. Базовая комплектация внедорожника «Niva Legend» обойдется почти в 1,7 миллиона рублей, а самая дорогая — «Niva Travel» — доступна за 2 миллиона рублей, что дороже, чем в России, сообщил Telegram-канал SHOT. Хайцеэр не поверил в эту информацию.
«История более чем странная, ее надо проверить, я пока не верю в это. Продажи “Нивы” давно уже шли в Европе, но очень вяло. В целом LADA в ЕС не так востребована, потому что ее конкуренты более доступны. Например, Renault Logan. Когда-то “Нива” была популярна, альтернативы ей не было. Она могла стоить $10 тысяч в прежние времена. Ее покупали для горной местности в Испании, Италии, Греции. Но сейчас любая компания, которая возобновит продажи, подвергнется санкционному давлению. Сейчас “Нивы” продаются в Иране, на Кубе, в каких-то еще странах. “Ниве” уже 50 лет, а мир идет как-то к прогрессу», — указал он.
Ранее генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич объяснил НСН, почему в России снижается спрос на покупку автомобилей.
