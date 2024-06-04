«Пиратский» зарубежный софт в частном бизнесе назвали непрофессиональным подходом
Скоро все в России поймут, что зарубежный софт ненадежен и все равно перейдут на отечественный, рассказал НСН президент «Руссофта» Валентин Макаров.
Частному бизнесу и крупным российским компаниям уже непрофессионально работать на импортном "пиратском" софте, так как сегодня это ненадежные системы. Таким мнением в беседе с НСН поделился президент «Руссофта» Валентин Макаров.
ИТ-компания ГК Softline сообщила своим клиентам, что корпорация Microsoft с 15 мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций. Сколько именно компаний лишились доступа, не уточняется. Статусы подписок в таких популярных сервисах как Visio Online, Project Online, Power BI изменены на «приостановлено». Этими продуктами давно пользовались крупные отечественные компании. Отключение произошло в связи с санкциями Евросоюза.
«Я думаю, мы уже два года можем отказываться от любых решений, которые предлагает Microsoft. Потому что ясно, что они рано или поздно перестанут выполнять свои обязательства. Поэтому люди, которые за два года не подготовились к отключению от Microsoft, будут страдать, конечно. Но с другой стороны, в индустрии уже настолько накоплен опыт преодоления всех проблем, что я думаю, можно обращаться спокойно в любую российскую компанию, которая вполне сможет помочь избежать последствий этих отключений», - отметил Макаров.
Помимо этого, президент «Руссофта» подчеркнул, что сегодня использовать зарубежные продукты – это ставить под угрозу безопасность своего бизнеса.
«У компаний, которые работают в критической инфраструктуре, есть жесткое предписание президента России не использовать импортный софт, который гарантировано будет отключен, к тому же еще будет целью кибератак. Сегодня иметь "пиратский" софт – непрофессионально и опасно даже экономически. Государство будет принимать меры к ужесточению контроля над использованием такого программного обеспечения. Если ты используешь пиратский софт и не платишь за него правообладателю, то, будь любезен, заплати такую же сумму в казну. Потом все всё равно перейдут на отечественный софт стратегических партнеров. БРИКС вполне могут договориться, чтобы можно было пользоваться софтом, который производят в каждой из стран партнеров и ему доверять», - отметил Макаров.
Он также рассказал, что сегодня глупо сравнивать отечественные аналоги с продуктами Microsoft, так как у них были неравные условия развития.
«Когда сравнивают наши продукты с Microsoft и говорят, что у него лучшее качество, надо понимать предысторию. В поддержку Microsoft вкладывались миллиарды долларов, это отработка продукта до совершенства. А мы в это время смотрели на них с жадностью и покупали их сервисы. Поэтому как может российский продукт по качеству быть такого же уровня, как импортный, когда у него не было такого финансирования и рынка. Чем больше сегодня будут работать с отечественным софтом, тем совершеннее он будет становиться», - подытожил Макаров.
Ранее президент «Руссофта» рассказал НСН, что пользователи США аполитичны, поэтому выбирают российское программное обеспечение, которое работает.
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