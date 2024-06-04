«Пиратский» зарубежный софт в частном бизнесе назвали непрофессиональным подходом

«Я думаю, мы уже два года можем отказываться от любых решений, которые предлагает Microsoft. Потому что ясно, что они рано или поздно перестанут выполнять свои обязательства. Поэтому люди, которые за два года не подготовились к отключению от Microsoft, будут страдать, конечно. Но с другой стороны, в индустрии уже настолько накоплен опыт преодоления всех проблем, что я думаю, можно обращаться спокойно в любую российскую компанию, которая вполне сможет помочь избежать последствий этих отключений», - отметил Макаров.

Помимо этого, президент «Руссофта» подчеркнул, что сегодня использовать зарубежные продукты – это ставить под угрозу безопасность своего бизнеса.

«У компаний, которые работают в критической инфраструктуре, есть жесткое предписание президента России не использовать импортный софт, который гарантировано будет отключен, к тому же еще будет целью кибератак. Сегодня иметь "пиратский" софт – непрофессионально и опасно даже экономически. Государство будет принимать меры к ужесточению контроля над использованием такого программного обеспечения. Если ты используешь пиратский софт и не платишь за него правообладателю, то, будь любезен, заплати такую же сумму в казну. Потом все всё равно перейдут на отечественный софт стратегических партнеров. БРИКС вполне могут договориться, чтобы можно было пользоваться софтом, который производят в каждой из стран партнеров и ему доверять», - отметил Макаров.