Ким Чен Ын призвал радикально расширить ядерные вооружения
Необходимо коренным образом пересмотреть военную стратегию и радикально расширить ядерный потенциал КНДР, считает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
Политик посетил эсминец «Чвэ Хен», где ознакомился с испытанием интегрированного управления системой вооружений корабля, тренировками, жизнью моряков. Как отметил Ким Чен Ын, ситуация с безопасностью республики становится более серьезной с каждым днем.
«Сложившееся положение требует от нас совершить эпохальную и стремительную перемену в имеющейся военной теории и практике и радикально расширять вооружение ядерным оружием», - указывает ЦТАК.
Ранее Ким Чен Ын получил официальное приглашение от российского президента Владимира Путина посетить РФ в 2025 году, пишет Ura.ru.
