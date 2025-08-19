Ким Чен Ын призвал радикально расширить ядерные вооружения

Необходимо коренным образом пересмотреть военную стратегию и радикально расширить ядерный потенциал КНДР, считает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Политик посетил эсминец «Чвэ Хен», где ознакомился с испытанием интегрированного управления системой вооружений корабля, тренировками, жизнью моряков. Как отметил Ким Чен Ын, ситуация с безопасностью республики становится более серьезной с каждым днем.

«Сложившееся положение требует от нас совершить эпохальную и стремительную перемену в имеющейся военной теории и практике и радикально расширять вооружение ядерным оружием», - указывает ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын получил официальное приглашение от российского президента Владимира Путина посетить РФ в 2025 году, пишет Ura.ru.

