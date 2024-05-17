Microsoft начал отключать корпоративных заказчиков из РФ от облачных сервисов

Российская компания вела переговоры с Microsoft с момента объявления об отключениях. Однако Microsoft с четверга начала веерные остановки подписок в CSP, отключают одновременно по 5-10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project, отметили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что Microsoft открыла доступ к обновлениям операционной системы Windows и программы Office для российских пользователей.



