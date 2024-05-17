Microsoft начал отключать корпоративных заказчиков из РФ от облачных сервисов
Американская корпорация Microsoft с 16 мая начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов. В частности, ограничения коснулись подписок на продукт Power BI. Об этом сообщается в чате ГК Softline для заказчиков.
Российская компания вела переговоры с Microsoft с момента объявления об отключениях. Однако Microsoft с четверга начала веерные остановки подписок в CSP, отключают одновременно по 5-10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project, отметили в компании.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft открыла доступ к обновлениям операционной системы Windows и программы Office для российских пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru