Рютте заявил, что группа из 30 стран создает гарантии безопасности для Украины

Тридцать государств разрабатывают гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью каналу Fox News.

«В течение последних месяцев группа из 30 стран... под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона работает над концепцией гарантий безопасности», - рассказал генсек альянса.

Как уточнил Рютте, в число этих стран входят Япония и Австралия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Киева будут формализованы в письменном виде в ближайшие 7–10 дней, пишет Ura.ru.

ФОТО: EPA / ТАСС
