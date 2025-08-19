В Брянcкой области пресекли попытку пересечения границы боевиками ВСУ

Силы ПВО сбили за ночь 23 украинских беспилотника над регионами России Трамп, Зеленский и лидеры европейских стран говорили в Белом доме о гарантиях безопасности для Украины Президенты России и США вновь пообщались по телефону Число погибших в результате пятничного ЧП на предприятии в Рязанской области достигло 25 Уроки «Разговоры о важном» введут с 1 сентября для воспитанников детских садов в ряде регионов