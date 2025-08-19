В Брянcкой области пресекли попытку пересечения границы боевиками ВСУ
19 августа 202508:24
Группа украинских боевиков попыталась пересечь границу России в Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«Пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника», - сообщило агентство.
По словам источника, двух бойцов ВСУ взяли в плен.
Ранее над Брянской областью пресекли атаку беспилотников ВСУ, пострадал один мирный житель, напоминает Ura.ru.
