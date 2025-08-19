В Брянcкой области пресекли попытку пересечения границы боевиками ВСУ

Группа украинских боевиков попыталась пересечь границу России в Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника», - сообщило агентство.

По словам источника, двух бойцов ВСУ взяли в плен.

Ранее над Брянской областью пресекли атаку беспилотников ВСУ, пострадал один мирный житель, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ГраницаВСУБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры