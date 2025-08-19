Минобороны: ПВО сбила 23 украинских беспилотника
Российские военные за прошедшую ночь нейтрализовали 23 беспилотника ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство уточнило, что 13 дронов сбили над Волгоградской областью, по пять – над Ростовской областью и Крымом.
Ранее стало известно о падении обломков БПЛА на юге Волгограда. В результате загорелась кровля одного из корпусов больницы № 16, также возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода, пишет Ura.ru.
