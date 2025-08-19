СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на встрече с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с лидером США Дональдом Трампом не отказался сразу от идеи «обмена территориями». Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на европейских чиновников.
По данным издания, украинский президент сказал, «что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты» страны. В то же время Зеленский допустил «пропорциональные обмены» в рамках урегулирования.
Газета отмечает, что европейские лидеры, говоря о масштабе территориальных потерь украинской стороны, сравнили требование Москвы уступить весь Донбасс с просьбой к Вашингтону отказаться от штата Флорида.
Ранее Зеленский заявил о намерении обсудить вопрос территорий на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет Ura.ru.
