Глава Минцифры заявил о планах взимать сбор с бизнеса за иностранный софт

Минцифры обсуждает введение сбора для российских компаний, которые продолжают использовать зарубежное ПО, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT.

Он заявил, что такая мера позволит уравнять иностранный софт с российским. Также Шадаев подчеркнул, что в данной ситуации необходимы дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения – например, налоговые привилегии.

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Так, для госкорпораций и компаний с госучастием установили сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС), офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 года, а системы управления базами данных (СУБД) – с 1 января 2026 года.

Госкорпорации и компании медленно переходят на отечественный софт из-за бюрократии и лени, заявил в связи с этим эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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