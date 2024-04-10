«Наплевать на санкции»: Запрет «Касперского» вызовет недовольства пользователей США

Власти США намерены запретить гражданам и предприятиям в стране использовать программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского», сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, ограничения планируют ввести из соображений национальной безопасности. По словам Макарова, такое решение может вызвать недовольство со стороны американских пользователей.

«Они отлично развивались в США до того, как события на Украине привели к санкциям. «Антивирус Касперского» - успешная программа, известная в Америке. В США у "Лаборатории Касперского" была большая рекламная кампания, которая была сделана, в том числе, американским политическим истеблишментом. Пользователям наплевать на санкции, они продолжали пользоваться программным обеспечением. Если будет введен официальный запрет, скорее всего, дистрибьюторы будут вынуждены прекратить продавать ПО. Но «Лаборатория Касперского» популярна во всем мире, запрет может вызвать недовольство пользователей. В США они глубоко аполитичны, пользуются тем, что работает хорошо», - заявил он.

Ранее в Канаде запретили использовать приложения Kaspersky и WeChat на государственных мобильных устройствах для обеспечения безопасности государственной информации и правительственных сетей страны, напоминает «Радиоточка НСН».

