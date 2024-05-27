«Необходимый ручеек»: Каким должен быть переход на русские названия для бизнеса
Потребитель быстро привыкнет к вывескам на русском языке, ведь мы живем в России, рассказала НСН представитель малого бизнеса Янина Гришина.
Для перехода с англоязычных названий вывесок на русский язык необходим трехгодичный переходный период. Таким мнением в беседе с НСН поделилась председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
В Госдуме дорабатывают осенний законопроект, который ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве. Депутаты считают, что сейчас слишком активно используются рекламные вывески и названия товаров на иностранном языке. Однако бизнесу, который обеспокоен будущими тратами на ребрендинг, пообещали оставить «фирменные названия». Депутаты подчеркнули, что речь идет именно о коммерческом обозначении, в частности слова «магазин», «отель», «парикмахерская» должны быть на русском языке. Гришина убеждена, что, несмотря на то, что смена названий необходима, не все бренды могут это сделать.
«Ранее обсуждалось то, что есть определённые бренды, которые не могут быть переведены, так как заключены контракты именно на бренд. Если он на английском языке, его невозможно изменить, иначе нужно будет закрывать дилерскую точку. Английскую символику, наверное, да, пора убирать. Просто нам больше 20 лет это насаждалось. Но предприниматели, хоть это и затратно, все равно соглашаются на перемены. Если мы говорим о патриотическом воспитании, то океан начинается с ручейков. Может быть, это один из ручейков. Но надо делать с умом, без перегибов», - поделилась Гришина.
Для того, чтобы грамотно подойти к смене названий и вывесок, необходим достаточный переходный период, пояснила Гришина.
«Как раз на наших совещаниях говорилось о том, что как минимум должен быть трехгодичный переходный период, чтобы в спокойном режиме все можно было сделать. Плюс там все равно английская транскрипция остается. Никто это запрещать не собирается, но основная вывеска должна быть на русском языке. Другое дело как это будет выглядеть в регионах, ведь в основном этому города-миллионники подвергнутся. Скорее всего, этот закон будет рамочным и региону будет дано на откуп его уточнение», - отметила она.
По словам Гришиной, потребитель отнесется к таким переменам только положительно.
«Потребитель как раз и выступал за то, чтобы названия были переведены на русский язык. Ведь иногда едешь по городу, и вид назначения и названия – все на английском языке. И непонятно, что это за точка предоставления услуг или магазин. Не все же владеют английским языком, тем более на уровне потребителя. Если мы говорим о Санкт-Петербурге и Москве, то это туристический кластер. Здесь такого быстрого перехода не должно быть. Он должен быть длительным. Здесь ведь не только изменение внешних рекламных вывесок, но и цифровых носителей. Чем меньше переходный период, тем для бизнеса затратнее все это быстро переделывать», - поделилась Гришина.
Ранее основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что если примут закон об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, то пострадают представители бизнеса. Им придется менять вывески, буклеты, рекламу и многое другое.
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