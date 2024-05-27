«Необходимый ручеек»: Каким должен быть переход на русские названия для бизнеса

«Как раз на наших совещаниях говорилось о том, что как минимум должен быть трехгодичный переходный период, чтобы в спокойном режиме все можно было сделать. Плюс там все равно английская транскрипция остается. Никто это запрещать не собирается, но основная вывеска должна быть на русском языке. Другое дело как это будет выглядеть в регионах, ведь в основном этому города-миллионники подвергнутся. Скорее всего, этот закон будет рамочным и региону будет дано на откуп его уточнение», - отметила она.

По словам Гришиной, потребитель отнесется к таким переменам только положительно.

«Потребитель как раз и выступал за то, чтобы названия были переведены на русский язык. Ведь иногда едешь по городу, и вид назначения и названия – все на английском языке. И непонятно, что это за точка предоставления услуг или магазин. Не все же владеют английским языком, тем более на уровне потребителя. Если мы говорим о Санкт-Петербурге и Москве, то это туристический кластер. Здесь такого быстрого перехода не должно быть. Он должен быть длительным. Здесь ведь не только изменение внешних рекламных вывесок, но и цифровых носителей. Чем меньше переходный период, тем для бизнеса затратнее все это быстро переделывать», - поделилась Гришина.

Ранее основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что если примут закон об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, то пострадают представители бизнеса. Им придется менять вывески, буклеты, рекламу и многое другое.

