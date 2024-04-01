Оператор Tele2 проведет ребрендинг

Оператор мобильной связи Tele2 намерен провести ребрендинг до конца 2024 года, лицензия на использование бренда шведской Tele2 AB действует до 31 декабря. Об этом говорится в сообщении компании.

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«Ребрендинг обусловлен претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда. Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года», — указали в организации.

Оператор уже разработал проект, «сохраняющий преемственность» с нынешним брендом. Tele2 представит новое позиционирование и айдентику в указанный срок. В компании напомнили, что бренд обновляли еще в начале 2017 года: тогда оператор сменил слоган и фирменный стиль.

Ранее группа «М.Видео — Эльдорадо» поменяла логотип в рамках ребрендинга, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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