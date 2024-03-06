Российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица на «Ле Монлид»
Ретейлер «Леруа Мерлен» сменил название юридического лица в России на «Ле Монлид», при этом компания не планирует менять бренд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Ретейлер отметил, что проводит ряд внутренних изменений «в рамках реализации намерения о передаче управления локальному менеджменту».
«В частности, 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось на ООО "Ле Монлид" без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — говорится в сообщении пресс-службы.
Организация работает в обычном режиме, решений о ребрендинге пока нет.
В марте прошлого года владеющая сетью магазинов «Леруа Мерлен» группа ADEO заявила о намерении передать управление своими торговыми точками в России местным менеджерам.
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