Российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица на «Ле Монлид»

Ретейлер отметил, что проводит ряд внутренних изменений «в рамках реализации намерения о передаче управления локальному менеджменту».

«В частности, 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось на ООО "Ле Монлид" без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Организация работает в обычном режиме, решений о ребрендинге пока нет.

В марте прошлого года владеющая сетью магазинов «Леруа Мерлен» группа ADEO заявила о намерении передать управление своими торговыми точками в России местным менеджерам.

