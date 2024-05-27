Не ресторан, а харчевня: Закон о запрете иностранных слов ударит по бизнесу
Нужны экспертные советы, в которые войдут и представители бизнеса, и законотворцы, чтобы принимались совместные решения, «не бьющие по карману» предпринимателей, сказал НСН Сергей Миронов.
В случае принятия законопроекта, ограничивающего использование иностранных слов в публичном пространстве, пострадают представители бизнеса, так как им придется менять вывески, буклеты, рекламу и так далее, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
В Госдуме сейчас дорабатываются соответствующий законопроект. Обеспокоенному грядущими затратами на ребрендинг бизнесу пообещали оставить «фирменные названия», пишет «Парламентская газета». По словам депутата Александра Шолохова, русскоязычным должно стать именно коммерческое обозначение. То есть должно будет быть написано «гостиница», а не «отель», «магазин», а не «шоп», «парикмахерская», а не «барбершоп». Миронов отметил, что в ресторанном бизнесе положительно относятся к соответствующей инициативе.
«Мы живем в России, поэтому названия на русском языке - это просто прекрасно. Нюанс в том, что у многих есть запатентованные товарные знаки, которые менять достаточно накладно. У многих заключены договоры франшизы, у которых товарные знаки написаны на английском языке. Насколько мы понимаем, товарные знаки сохраняются, их никто не трогает. Ничего не вижу плохого в том, что будет написано не «отель», а «гостиница». Если отель называется «Hilton», то им он и останется. В кругу рестораторов нормально относятся к такой инициативе, но подобное просто может влететь в копеечку, потому что названия написаны, вывески заказаны, а теперь все придется менять. Понятно, что нет отторжения закона, просто недовольна та часть бизнеса, которой придется тратить деньги на переделку каких-то вывесок и буклетов. Я думаю, все равно надо вносить какие-то исключения, потому что англицизмы пришли в наш язык, многие прижились. Как это все разделить, как это все отфильтровать – вопрос хороший. «Ресторан» - тоже не русское слово, но его же не будут менять на «харчевню». Я не знаю, как будут обстоять дела с чизкейками и смузи, нужен разумный компромисс», - сказал собеседник НСН.
Ресторатор ратует за создание экспертных советов, в которые войдут не только законотворцы, но и представители бизнеса, имеющие представление о его работе на личном опыте.
«Очень часто инициаторы не советуются с бизнесом. Кто-то что-то выдумал, сам в бизнесе не работал, не понимает, с какими проблемами бизнес столкнется, а инициативу свою проталкивает. Ему потом задают вопрос: «Как?» А они отвечают лишь то, что закон уже принят, его надо выполнять. Вот эта ситуация, к сожалению, очень распространенная. Все же необходимы экспертные советы, в которые войдут и представители бизнеса, чтобы все согласовывалось, чтобы принимались совместные решения. Тогда бизнес сможет возразить, что-то оспорить, опираясь на практический опыт», - отметил Миронов.
Ранее Миронов заявил «Радиоточке НСН», что в ресторанах не может быть кальяна, а в кальянных не может быть еды, но никто эти требования не соблюдает, а от новых инициатив снова пострадают только законопослушные предприниматели.
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