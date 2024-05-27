Не ресторан, а харчевня: Закон о запрете иностранных слов ударит по бизнесу

Ресторатор ратует за создание экспертных советов, в которые войдут не только законотворцы, но и представители бизнеса, имеющие представление о его работе на личном опыте.

«Очень часто инициаторы не советуются с бизнесом. Кто-то что-то выдумал, сам в бизнесе не работал, не понимает, с какими проблемами бизнес столкнется, а инициативу свою проталкивает. Ему потом задают вопрос: «Как?» А они отвечают лишь то, что закон уже принят, его надо выполнять. Вот эта ситуация, к сожалению, очень распространенная. Все же необходимы экспертные советы, в которые войдут и представители бизнеса, чтобы все согласовывалось, чтобы принимались совместные решения. Тогда бизнес сможет возразить, что-то оспорить, опираясь на практический опыт», - отметил Миронов.

Ранее Миронов заявил «Радиоточке НСН», что в ресторанах не может быть кальяна, а в кальянных не может быть еды, но никто эти требования не соблюдает, а от новых инициатив снова пострадают только законопослушные предприниматели.

