В Госдуме предложили Решетникову поднять налог на дивиденды вместо прибыли

Решетников назвал неизбежной донастройку налоговой системы, чтобы вывод средств за рубеж стал менее выгодным. Он отметил, что предприниматели, не принимающие участие в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше отдавать в казну.

Он заявил, что Минфин уже представил первые наброски этого проекта. В ближайшее время предстоит их обсуждение, в том числе с бизнесом. Он признал, что запретить компаниям выплачивать дивиденды невозможно, но власти планируют их сократить.

Ранее экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как у россиян забирают 60% заработка.

