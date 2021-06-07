В Госдуме предложили Решетникову поднять налог на дивиденды вместо прибыли
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов поспорил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым насчет повышения налога на прибыль.
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ответил министру экономического развития России Максиму Решетникову, предложившему «постепенно» увеличивать налоги для бизнеса ради снижения вывоза капитала за рубеж. Парламентарий раскритиковал логику Решетникова, который для этого предложил поднять налог на прибыль.
«Считаю, что мера неадекватная с точки зрения поставленных задач. Если мы говорим о высоких дивидендах, которые используют бенефициары, тем более при вывозе за рубеж, то, наверное, надо облагать налогом не прибыль, а дивиденды. После того, как налог на прибыль уплачен, получается нераспределенная прибыль, которая может быть направлена либо на производство, либо на дивиденды. Облагать дополнительным налогом всю налоговую массу абсолютно неверно. Если мы хотим, чтобы люди направляли средства на инвестиции, нам, наоборот, надо иметь невысокую льготную ставку по налогу на прибыль. Получается, что нас напрягают дивиденды, а мы предлагаем отобрать налог на прибыль», - заявил Катасонов.
Депутат от фракции ЛДПР считает более логичным повышать ставку не на прибыль, а на дивиденды, то есть ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Соответствующий законопроект будет представлен в Госдуме.
«Есть предприятия, которые отправляют на развитие 80 процентов прибыли, есть и 90 процентов, но есть такие предприятия, которые 90 процентов отправляют на дивиденды. Поэтому здесь необходим совершенно другой механизм. Как только человек выводит деньги из производства в личную сферу, здесь должны быть высокие налоги. Это прогрессивная шкала налогообложения. Фракция ЛДПР на следующей неделе в Думе докладывает этот законопроект, мы предлагаем проект, где дивиденды свыше ста миллионов облагались бы налогом в 35 процентов. А увеличивать ставку по налогу на прибыль, я считаю, неправильно и нелогично. Это ухудшит бизнес-климат», - пояснил Катасонов.
Несмотря на заявление главы Минэкономразвития, Катасонов надеется, что решение о повышении налога на прибыль не будет принято.
«Сейчас они размышляют, как это сделать. На мой взгляд, такого решения не будет. Если речь идет о металлургах, то либо здесь повысят экспортные пошлины, либо произойдет выравнивание через обратный акциз. Это лежит в этой плоскости, но никак не через увеличение налогообложения. Насколько я понимаю, было лишь озвучено для простоты, что речь идет о налоге на прибыль. А речь идет о повышении НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых – прим. НСН). В эту сторону они двигаются», - считает депутат.
Решетников назвал неизбежной донастройку налоговой системы, чтобы вывод средств за рубеж стал менее выгодным. Он отметил, что предприниматели, не принимающие участие в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше отдавать в казну.
Он заявил, что Минфин уже представил первые наброски этого проекта. В ближайшее время предстоит их обсуждение, в том числе с бизнесом. Он признал, что запретить компаниям выплачивать дивиденды невозможно, но власти планируют их сократить.
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