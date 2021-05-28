В России снова предложили повысить «налог на богатых»
«Налог на богатых» нужно увеличить до 18%, с такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Вырученные средства предлагается направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами,
Граждане с высокими доходами с пониманием отнесутся к такому решению, так как дополнительное повышение НДФЛ на 3% не станет для них критичным, передает слова Нифантьева РИА Новости.
«Если мы повысим «налог на богатых» еще на 3%, то есть с 15 до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год – средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами», – рассказал Нифантьев.
Так предполагается удовлетворить запрос общества на справедливость и прогрессивную шкалу налогообложения.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что появившуюся в СМИ информацию о повышении налогов для бизнеса и населения можно расценивать как вброс. Однако в России, по его мнению, уже давно нужно перераспределить социальную нагрузку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru