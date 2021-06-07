В правительстве назвали неизбежным повышение налогов
Министр экономического развития России Максим Решетников назвал неизбежной донастройку налоговой системы, чтобы вывод средств за рубеж стал менее выгодным. В интервью РБК он отметил, что предприниматели, не принимающие участие в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше отдавать в казну.
По его мнению, изменения должны быть аккуратными, чтобы обойтись без революций. Но основной вариант — повышение налогов для компаний, выплачивающих слишком большие дивиденды акционерам.
«Любые изменения должны быть предсказуемыми, и должны быть растянуты во времени, должны быть переходные периоды», - заявил Решетников.
Он заявил, что Минфин уже представил первые наброски этого проекта. В ближайшее время предстоит их обсуждение, в том числе с бизнесом. Он признал, что запретить компаниям выплачивать дивиденды невозможно, но власти планируют их сократить.
Ранее экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как у россиян забирают 60% заработка. Так он отреагировал на результаты опроса ВЦИОМа, по которому 54 процента россиян заявили, что поддержат повышение налогов, если вырученные средства пойдут на бесплатные услуги в образовании, здравоохранении и безопасности.
«Россиянам надо вернуть деньги, которые они на самом деле заработали, а потом спрашивать, не против ли они повышения налогов», - высказался экономист.
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