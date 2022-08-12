В России предложили запретить рекламу самогонных аппаратов
Государственное собрание Мордовии предложило запретить в России рекламу самогонных аппаратов, соответствующий законопроект размещён в базе данных нижней палаты парламента.
Согласно документу, который внесён на рассмотрение в Госдуму, предлагается ввести запрет на рекламу технологического оборудования, используемого для приготовления в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт.
Авторы инициативы отмечают,что легкодоступность приобретения самогонных аппаратов не только «ведет к увеличению нелегального оборота спиртосодержащей продукции», но и сокращает размер поступлений в региональные бюджеты от акцизов на алкоголь.
Также разработчики законопроекта обратили внимание на количество продаваемого в России нелегального алкоголя. По их данным, это 35 млн декалитров, то есть третья часть, из которых 39% приходится на самогон.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин выступил за введение в России учёта самогонных аппаратов со стороны Росалкогольрегулирования.
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