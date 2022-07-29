«Нелегалы из интернета»: Россиян предостерегли от покупки крепкого алкоголя в сети
Крепкий алкоголь в обычных магазинах контролируется ЕГАИС, а вот о нелегальном пиве можно только гадать, сказал в эфире НСН Павел Шапкин.
Продажа крепкого алкоголя в России более-менее контролируется, а ее нелегальная часть сосредоточена в интернете, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.
Ранее эксперты из НИФИ Минфина РФ оценили в 19,6% долю незаконного оборота крепкого алкоголя в России.
«Нелегальный оборот крепкого алкоголя, как правило, сосредоточен в интернете, он весь на виду и достаточно взять в руки компьютер, чтобы увидеть, кто торгует алкоголем дистанционно и принять меры. При этом в интернете продается только 7% от того, что есть в магазинах», - сказал Шапкин.
По его словам, весь остальной крепкий алкоголь контролируется системой ЕГАИС, а вот с пивом есть проблемы.
«Весть остальной крепкий алкоголь проходит через систему ЕГАИС, на каждую бутылку наклеена марка, которая считывается сканером. Все это заносится в онлайне в единую базу данных ЕГАИС, можно проверить каждую бутылку: где она продана, где и когда произведена, что там налито. Здесь более-менее контроль налажен, благодаря системе ЕГАИС, которая четко отделяет нелегальный алкоголь от легального. Что касается пива, поскольку там маркировка отсутствует, можно гадать, сколько нелегального пива», - разъяснил председатель НСЗПП.
При этом Шапкин выразил уверенность, что введение маркировки уменьшит оборот нелегального пива.
«Когда была введена маркировка на крепкий алкоголь в 1997 году, за два года легальный оборот и производство увеличились в два раза, но при этом люди пить больше не стали. Так что эффект налицо», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко говорил НСН, что из-за логистических трудностей импортное вино может подорожать, но дефицита всё-таки не будет
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