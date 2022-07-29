«Нелегалы из интернета»: Россиян предостерегли от покупки крепкого алкоголя в сети

Продажа крепкого алкоголя в России более-менее контролируется, а ее нелегальная часть сосредоточена в интернете, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Ранее эксперты из НИФИ Минфина РФ оценили в 19,6% долю незаконного оборота крепкого алкоголя в России.