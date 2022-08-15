СМИ: К концу года 50% алкоголя в ресторанах России будет отечественным

Отмечается, что на сегодняшний день доля российской алкогольной продукции в ресторанах составляет порядка 10%. Бизнес уверяет, что популярные коктейли в барных картах останутся, а изменение цен пока не планируется.

Так, рестораторы начали активно заключать контракты с производителями России и стран СНГ, но пока краткосрочные, чтобы оценить спрос. В меню заведений появились российские джин, водка, также стало больше крымских вин.

Как рассказал изданию гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный, в этом году в меню сети появился джин отечественного производства, ассортимент российских вин был также расширен.

Ранее сообщалось, что компания Beam Suntory, выпускающая виски Jim Beam и The Famous Grouse, объявила об уходе из России.

