СМИ: К концу года 50% алкоголя в ресторанах России будет отечественным

Барное меню российских ресторанов к концу 2022 года наполовину будет состоять из отечественной продукции. Об этом сообщили «Известиям» представители отрасли.

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Отмечается, что на сегодняшний день доля российской алкогольной продукции в ресторанах составляет порядка 10%. Бизнес уверяет, что популярные коктейли в барных картах останутся, а изменение цен пока не планируется.

Так, рестораторы начали активно заключать контракты с производителями России и стран СНГ, но пока краткосрочные, чтобы оценить спрос. В меню заведений появились российские джин, водка, также стало больше крымских вин.

Как рассказал изданию гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный, в этом году в меню сети появился джин отечественного производства, ассортимент российских вин был также расширен.

Ранее сообщалось, что компания Beam Suntory, выпускающая виски Jim Beam и The Famous Grouse, объявила об уходе из России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольРоссия
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