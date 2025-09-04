Путин: Россия зеркально ответит на отмену виз в Китай

Ввод Китаем пробного безвизового режима для граждан России - это «очень добрый жест со стороны руководства» КНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Долгожданный» безвиз с Китаем подстегнет турпоток на 30%

В ходе беседы с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Хунчжуном он отметил, что это очень значимое решение, которое приведёт к росту поездок россиян в КНР и будет способствовать развитию бизнеса и личных контактов.

«Безусловно, в России на этот дружеский акт ответят зеркально. Мы сделаем то же самое. Спасибо большое», - подчеркнул российский лидер.

Ранее в китайском МИД заявили, что с 15 сентября 2025 года в республике начнёт действовать пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

