Не факт, что вернутся: Микрозаймы больше не выдают мужчинам призывного возраста

Накануне сообщалось, что средняя сумма, которую заемщики запрашивают в микрофинансовых организациях (МФО), снижается четвертый месяц подряд, сократившись за этот период более чем на 9%. Так, подобного падения не наблюдалось даже в период пандемии и весной, сразу после начала военных действий на Украине. Дмитрий Кваша отметил, что с началом частичной мобилизации МФО стали более тщательно подходить к выбору заемщиков.

«Микрофинансовым организациям такая тенденция грозит падением доходов. Причиной здесь является то, что они стали менее охотно выдавать кредиты и займы мужскому населению. На 80-90% сократилась, либо вообще прекратилась выдача займов. Все мы понимаем, что в любой момент молодого человека могут забрать и не факт, что он вернется. А кому потом возвращать долг, большой вопрос. Банки сейчас тоже прекратили кредитование мужского населения призывного и околопризывного возраста. А МФО оставляют только женатых, чтобы в случае чего ответственность можно было переложить на супругу. Или тех, у кого есть имущество, чтобы обеспечить дальнейшее взыскание. МФО стали более тщательно подходить к выбору заемщиков», - сказал Кваша.

При этом он отметил, что количество заемщиков, которые не могут вернуть долг вовремя, с каждым годом только увеличивается. Кваша также обратил внимание, что уровень закредитованности россиян на сегодняшний день находится на отметке свыше 70%.