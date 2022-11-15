Не факт, что вернутся: Микрозаймы больше не выдают мужчинам призывного возраста
Российские микрофинансовые организации боятся, что заемщика в любой момент могут забрать для участия в спецоперации на Украине, отметил в эфире НСН эксперт Дмитрий Кваша.
Микрофинансовые организации России на 90% сократили или вообще прекратили выдачу займов мужчинам призывного возраста, организации опасаются, что их могут забрать в зону боевых действий на Украине и долг потом некому будет возвращать, рассказал эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что средняя сумма, которую заемщики запрашивают в микрофинансовых организациях (МФО), снижается четвертый месяц подряд, сократившись за этот период более чем на 9%. Так, подобного падения не наблюдалось даже в период пандемии и весной, сразу после начала военных действий на Украине. Дмитрий Кваша отметил, что с началом частичной мобилизации МФО стали более тщательно подходить к выбору заемщиков.
«Микрофинансовым организациям такая тенденция грозит падением доходов. Причиной здесь является то, что они стали менее охотно выдавать кредиты и займы мужскому населению. На 80-90% сократилась, либо вообще прекратилась выдача займов. Все мы понимаем, что в любой момент молодого человека могут забрать и не факт, что он вернется. А кому потом возвращать долг, большой вопрос. Банки сейчас тоже прекратили кредитование мужского населения призывного и околопризывного возраста. А МФО оставляют только женатых, чтобы в случае чего ответственность можно было переложить на супругу. Или тех, у кого есть имущество, чтобы обеспечить дальнейшее взыскание. МФО стали более тщательно подходить к выбору заемщиков», - сказал Кваша.
При этом он отметил, что количество заемщиков, которые не могут вернуть долг вовремя, с каждым годом только увеличивается. Кваша также обратил внимание, что уровень закредитованности россиян на сегодняшний день находится на отметке свыше 70%.
«Количество проблемных заемщиков только увеличивается с каждым годом. Всему виной пандемия, спецоперация, мобилизация, в дальнейшем это будет только ухудшаться. Рабочие места сокращаются, зарплаты урезаются, остается только госсектор. Общее количество закредитованности населения на сегодняшний день более 70%. При этом МФО останутся и будут востребованы в любом случае, поскольку лиц, которые могут себе позволить взять кредит в банке на более выгодных условиях, все меньше и меньше. Это те, кто лишился зарплаты, работает не в госсекторе, и те, кто уже закредитован. Люди уже не могут прожить на одну зарплату», - резюмировал Кваша.
Ранее руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко в ходе беседы с «Лентой.ру» отмечал, что снижение выдачи микрозаймов в России в сентябре было связано со сменой модели потребительского поведения. По его словам, страх и тревога заставляют граждан выбирать не заемную, а сберегательную модель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- На аэродромах Южного военного округа оборудуют комнаты психологической разгрузки
- Ле Пен: Франция ответственна за продолжение конфликта на Украине
- «Попытка грабежа». В Кремле оценили резолюцию о выплате репараций Украине
- Рогов: Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей
- Кадыров заявил, что более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
- Глава МОК заявил о важности участия в Олимпиаде конфликтующих стран
- Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
- Венгрия призвала ЕС отказаться от политики санкций против России
- «Отходы и утилизация»: Проекты Москвы победили в конкурсе природоохранных практик
- Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru